Les radeliers de la Loue Projection rencontre Théâtre des Forges Pesmes vendredi 14 novembre 2025.

Théâtre des Forges Pesmes

Du bois, de l’eau, des hommes le flottage,
une histoire universelle… La confrérie des Radeliers de la Loue, créée en 1994, fait revivre deux siècles de flottage de bois destinés à l’origine à la Marine Royale puis au 19ème siècle à l’industrie, sur la rivière de la Loue.
Projection du film documentaire suivie d’échanges et d’un moment convivial au bar.   .

Théâtre des Forges Forges de Pesmest Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté   resaforges@gmail.com

