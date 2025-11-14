Les radeliers de la Loue Projection rencontre Théâtre des Forges Pesmes

Les radeliers de la Loue Projection rencontre

Théâtre des Forges Forges de Pesmest Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:00:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Du bois, de l’eau, des hommes le flottage,

une histoire universelle… La confrérie des Radeliers de la Loue, créée en 1994, fait revivre deux siècles de flottage de bois destinés à l’origine à la Marine Royale puis au 19ème siècle à l’industrie, sur la rivière de la Loue.

Projection du film documentaire suivie d’échanges et d’un moment convivial au bar. .

Théâtre des Forges Forges de Pesmest Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté resaforges@gmail.com

English : Les radeliers de la Loue Projection rencontre

German : Les radeliers de la Loue Projection rencontre

Italiano :

Espanol :

L’événement Les radeliers de la Loue Projection rencontre Pesmes a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY