Les radeliers de la Loue Projection rencontre Théâtre des Forges Pesmes

Théâtre des Forges Forges de Pesmest Pesmes Haute-Saône
Début : 2025-11-14 20:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Du bois, de l’eau, des hommes le flottage,
une histoire universelle… La confrérie des Radeliers de la Loue, créée en 1994, fait revivre deux siècles de flottage de bois destinés à l’origine à la Marine Royale puis au 19ème siècle à l’industrie, sur la rivière de la Loue.
Projection du film documentaire suivie d’échanges et d’un moment convivial au bar. .
Théâtre des Forges Forges de Pesmest Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté resaforges@gmail.com
