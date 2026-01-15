Les rainettes a capella Les Vergnauds Montceaux-l’Étoile

Les rainettes a capella

Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-L’Etoile Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Au printemps, quand la nuit tombe sur l’Espace Naturel sensible du marais du Montceaux-l’Étoile, des voix s’élèvent: celles des rainettes, ces petits amphibiens au chant puissant. Le Département de Saône-et-Loire vous invite à une soirée immersive de 3 heures pour découvrir ces artistes discrets mais fascinants.

Accompagnés par un guide nature de la LPO, vous plongerez dans l’univers nocturne des rainettes vertes et autres amphibiens, pour écouter leurs chants, comprendre leurs comportements et découvrir leur rôle écologique dans cet écosystème préservé. Une expérience sensorielle et pédagogique, idéale pour les amoureux de la nature et les curieux de biodiversité.

Les marais, comme celui du Montceaux-l’Étoile, abritent une biodiversité spécifique, notamment des amphibiens comme les rainettes. Ces petits amphibiens, reconnaissables à leur chant caractéristique, sont menacés par le changement climatique, la pollution et la disparition des zones humides.

Cette soirée s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à la préservation des marais et des espèces qui y vivent. En participant, vous connaitrez d’avantage ces amphibiens et prendrez connaissance des actions de protection menées par le Département de Saône-et-Loire.

Réservation obligatoire. Accessible au public malvoyant et PMR. .

Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-L’Etoile Montceaux-l’Étoile 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ENS@saoneetloire71.fr

