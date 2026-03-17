Les rainettes a cappella au Marais de Montceaux-l’Étoile ENS Marais de Montceaux-L’Etoile Montceaux-l’Étoile

Les rainettes a cappella au Marais de Montceaux-l’Étoile

ENS Marais de Montceaux-L’Etoile Chemin de la Coche Montceaux-l’Étoile Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Partez à travers une sortie nocturne à la découverte des amphibiens de ce marais classé en Espace naturel sensible (ENS). Avec Pierre Aghetti, en partenariat avec le Département de Saône-et-Loire.

RDV sur le parking de l’ENS du marais de Montceaux-l’Étoile. Retour prévu pour 23 h 30. Sortie adaptée pour les malvoyants. Paraboles et casques mises à disposition. Lampes torches/frontales conseillées. Inscription au 03 85 39 56 72 ou via ens@saoneetloire71.fr (attention, places limitées). .

ENS Marais de Montceaux-L’Etoile Chemin de la Coche Montceaux-l’Étoile 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 56 72 ens@saoneetloire71.fr

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English : Les rainettes a cappella au Marais de Montceaux-l’Étoile

L’événement Les rainettes a cappella au Marais de Montceaux-l’Étoile Montceaux-l’Étoile a été mis à jour le 2026-03-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)