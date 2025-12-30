LES RAISINS DE LA COLÈRE THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE Paris

LES RAISINS DE LA COLÈRE Début : 2026-02-08 à 20:00. Tarif : – euros.

LES RAISINS DE LA COLÈREDe John SteinbeckAdaptation et mise en scène Xavier SimoninAvec Xavier Simonin, Manu Bertrand ou Glenn Arzel, Stephen Harrison ou Sylvain Dubrez, Claire Nivard ou Mary ReynaudDirection musicale Jean-Jacques MilteauLE ROMAN MYTHIQUE DE STEINBECKDepuis le film de John Ford en 1940 avec Henry Fonda, scénarisé de son vivant par John Steinbeck lui-même, jamais les ayants droits de ce dernier n’ont autorisé la moindre adaptation complète de ce roman au cinéma ou au théâtre !Trois ans d’efforts tenaces et de discussions ont permis de vaincre toutes les appréhensions et de franchir des obstacles incroyables pour parvenir à présenter une adaptation de ce chef-d’œuvre sur une scène française. Avec le concours de musiciens-chanteurs exceptionnels, Jean-Jacques Milteau et Xavier Simonin ont imaginé un conte musical pour porter à la scène ce monument incontournable de la littérature et de l’histoire des États-Unis.Le grand roman américain pour la première fois sur scène !Retours presse : Un exploit ! Musiciens remarquables. LE FIGAROL’acteur impressionne. LE MONDEUn tour de force… conteur génial. LE PARISIENCette épopée grandiose est campée par trois musiciens-chanteurs et un narrateur donnant force et élan au périple. TÉLÉRAMAA noter :Les spectacles commencent à l’heure pile. Les retardataires ne pourront pas être admis en salle.Âge conseillé pour cette pièce : à partir de 14 ans.Relâches les 25 décembre 2025 et 1er janvier 2026.Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 21 novembre 2025 à l’issue de la représentation.

THEATRE NOIR DU LUCERNAIRE 53, rue NOTRE DAME DES CHAMPS 75006 Paris 75