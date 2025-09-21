Les « raisons heureuses » Musiques baroques et contemporaines par la Quantité discrète en trio Commanderie Saint-Jean Corbeil-Essonnes

La Quantité discrète, duo de musiciens composé de Martin Bauer à la viole de gambe et Paul-Alexandre Dubois au chant, invite l’organiste Elise Lancerotto à célébrer les compositrices et compositeurs baroques et contemporains dans le cadre envoûtant de la Commanderie.

La Quantité Discrète est née de la rencontre du gambiste Martin Bauer et du chanteur Paul-Alexandre Dubois lors de la tournée de la pièce Le Dibbouk de Shalom Anski, mise en scène Benjamin Lazar. Inséparable depuis, le duo explore un large répertoire, propose à des compositeurs d’écrire pour cette formation rare et adapte pour viole et voix des chansons issues de la pop-musique. À l’invitation du compositeur Gérard Pape pour un concert dédié aux chansons de Syd Barrett des Pink Floyd, la Quantité Discrète s’est associée en 2023 au musicien et compositeur de musique électronique Térence Meunier. Plus récemment, l’ensemble a fait appel à l’électrovidéaste Lionel Palun, pour instaurer un dialogue entre la lumière suggérée par la poésie et la musique, et celle inspirée par son alchimie numérique. Leur toute dernière création s’intitule Spirituel.

Production Musique et patrimoine en Essonne. Diffusion Alphayin.

Commanderie Saint-Jean 24 rue Widmer 91100 Corbeil-Essonnes Corbeil-Essonnes 91100 Essonne Île-de-France Ancienne chapelle de la Commanderie des chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, établis au Moyen Âge sur une île formée par les bras de la rivière Essonnes.

Concert « Les raisons heureuses »

