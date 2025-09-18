LES RALLYES DE MAPY ET FANNY: TAURINYA Taurinya
LES RALLYES DE MAPY ET FANNY: TAURINYA Taurinya jeudi 18 septembre 2025.
LES RALLYES DE MAPY ET FANNY: TAURINYA
Taurinya Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 16:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Venez découvrir Taurinya, ses ruelles bordées d’habitations typiques de son passé minier et paysan, l’histoire passionnante de son église au clocher-tour roman classé!
Participez à un parcours culturel, insolite et ludique, suivi d’un pot convivial! Inscriptions avant la veille 20h
Taurinya 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 08 00 08 92 rallyesmapyfanny@gmail.com
English :
Come and discover Taurinya, its narrow streets lined with houses typical of its mining and farming past, and the fascinating history of its church with its listed Romanesque bell-tower!
Take part in a cultural, unusual and fun tour, followed by a convivial drink! Please register before 8 p.m
German :
Entdecken Sie Taurinya, seine Gassen mit den typischen Häusern aus seiner Bergbau- und Bauernvergangenheit und die spannende Geschichte seiner Kirche mit dem denkmalgeschützten romanischen Glockenturm!
Nehmen Sie an einem kulturellen, ungewöhnlichen und spielerischen Rundgang teil, gefolgt von einem gemütlichen Umtrunk! Anmeldung bis zum Vortag 20 Uhr
Italiano :
Venite a scoprire Taurinya, le sue stradine fiancheggiate da case tipiche del suo passato minerario e agricolo, e l’affascinante storia della sua chiesa con il campanile romanico classificato!
Partecipate a un tour culturale, insolito e divertente, seguito da un aperitivo conviviale! Iscriversi entro le ore 20.00 del giorno precedente
Espanol :
Venga a descubrir Taurinya, sus callejuelas bordeadas de casas típicas de su pasado minero y agrícola, y la fascinante historia de su iglesia, con su campanario románico catalogado
Participe en una visita cultural, insólita y divertida, seguida de una copa de convivencia Inscríbase antes de las 20.00 h del día anterior
