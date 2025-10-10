LES RAMBLAS RAMBLAS Toulouse

LES RAMBLAS RAMBLAS Toulouse vendredi 10 octobre 2025.

Concerts live et Dj Set en plein coeur de Toulouse !

Les emblématiques Ramblas de Toulouse se transforment en scène à ciel ouvert pour un événement en plein air mêlant musique, gastronomie et création locale . Dès 16h, profitez d’une série de concerts live. À la tombée de la nuit, les DJ sets prennent le relais pour enflammer les Ramblas et prolonger l’ambiance festive jusqu’au bout de la nuit. Entre deux sets, flânez parmi les stands d’artisans et laissez-vous tenter par les délicieux mets des food trucks. .

English :

Live concerts and DJ sets in the heart of Toulouse!

German :

Live-Konzerte und Dj-Sets im Herzen von Toulouse!

Italiano :

Concerti dal vivo e DJ set nel cuore di Tolosa!

Espanol :

Conciertos en directo y sesiones de DJ en el corazón de Toulouse

