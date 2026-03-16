LES RAMBLAS RAMBLAS Toulouse

LES RAMBLAS

RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 22:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Les Ramblas reviennent pour une deuxième édition encore plus vibrante ! Concerts live et Dj Set en plein coeur de Toulouse !

Les emblématiques Ramblas de Toulouse se transforment en scène à ciel ouvert où rencontres, énergie et créativité se mêlent dans une atmosphère festive et fédératrice. Avec une scène 360°, une sonorisation immersive et un système light à 360°, l’expérience promet d’être totale.

Au programme 8 DJ prêts à faire monter la température, 3 concerts live, des performances artistiques en direct, un magicien pour surprendre les esprits, et même du strass dentaire pour briller jusqu’au bout de la nuit. Pensé comme un moment de partage ouvert à toutes et tous, Les Ramblas mettent à l’honneur la dynamique locale, les talents et le plaisir de se retrouver ensemble. .

RAMBLAS Allées Jean Jaurès Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Ramblas returns for an even more vibrant second edition! Live concerts and DJ sets in the heart of Toulouse!

L’événement LES RAMBLAS Toulouse a été mis à jour le 2026-03-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE