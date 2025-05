Les RAMDAM du rire – l’Estrade Bordeaux, 22 mai 2025 16:00, Bordeaux.

Les RAMDAM du rire Jeudi 22 mai, 18h00 l’Estrade Place solidaire à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-22T18:00:00+02:00 – 2025-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2025-05-22T18:00:00+02:00 – 2025-05-22T23:00:00+02:00

L’ Estrade accueille les Ramdams du rire le JEUDI 22 MAI de 18h à 22h30. En partenariat avec ramdamsocial , 100% des recettes seront reversées aux associations le secours populaire et à linkee

AU PROGRAMME :

Dès 18h : ouverture des portes pour un moment convivial et musical avec wefunksoulband (funk, soul & pop en live jusqu’à 20h) !

Happy Hour de 18h à 19h : cocktails, vins, bières & softs. À grignoter des samoussas, falafels végés by L’Estrade et des sablés et chips by ramdamsocial

Et bien sûr… 20h30 : début du Comedy Club comme d’habitude ! La programmation est à venir…

️ Place solidaire à 12€

Chaque billet vendu = un geste concret de solidarité ❤️

Venez rire, boire un verre et faire une bonne action en même temps !

137 Rue des Terres de Borde, Bordeaux (Tram C – Belcier / Gare St-Jean)

l'Estrade 137 rue des terres de bordes Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine

LES RAMDAM DU RIRE Ce mois-ci, notre Comedy Club est solidaire !