Les Ramoneurs de Menhirs Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin

Centre culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe
Tarif : 18 – 18 – EUR
Début : 2026-03-21 21:00:00
fin : 2026-03-21 22:30:00
2026-03-21
Concert Punk Rock Les ramoneurs de Menhirs
LES RAMONEURS DE MENHIRS AU VAL DE VRAY !
Préparez-vous à une soirée punk celtique explosive .
Les Ramoneurs de Menhirs débarquent au Centre culturel du Val de Vray pour un concert qui sent la sueur, la révolte et la fête !
Bar et restauration sur place
Billetterie ouverte
Scannez le QR code sur l’affiche ou rendez-vous sur notre site
Ça va chanter fort, danser dur et lever le poing haut ?
Ne ratez pas cette date ! .
Centre culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr
