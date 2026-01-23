Les Ramoneurs de Menhirs Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin

Les Ramoneurs de Menhirs

Concert Punk Rock Les ramoneurs de Menhirs

LES RAMONEURS DE MENHIRS AU VAL DE VRAY !

Préparez-vous à une soirée punk celtique explosive .

Les Ramoneurs de Menhirs débarquent au Centre culturel du Val de Vray pour un concert qui sent la sueur, la révolte et la fête !

Samedi 21 mars 2026

21h

Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin

Bar et restauration sur place

Billetterie ouverte

Scannez le QR code sur l’affiche ou rendez-vous sur notre site

Ça va chanter fort, danser dur et lever le poing haut ?

Ne ratez pas cette date ! .

Centre culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr

English :

Punk Rock Concert Les ramoneurs de Menhirs

