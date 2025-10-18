Les Ranc’Art du Garage Crie en Silence ! Amboise

1 Rue du Général Foy Amboise Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-18 17:00:00

Les samedis 18 octobre, 8 et 22 novembre 2025 à 17h, le Centre d’art Le Garage vous propose une visite commentée de son exposition.

Visites commentées de l’exposition Crie en silence ! qui réunit des artistes qui interrogent, chacun à leur manière, les rouages invisibles du pouvoir, les illusions de la réussite et la fragilité de nos existences dans un monde en tension. les samedis 18 octobre, 8 et 22 novembre 2025 à 17h.

Gratuit, sans réservation. .

1 Rue du Général Foy Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 79 06 81 legarage@ville-amboise.fr

English : Ranc’art of the exhibition Scream in silence !

On Saturdays 18 October, 8 and 22 November 2025 at 5 p.m., Le Garage Art Centre is offering a guided tour of its exhibition.

German :

An den Samstagen 18. Oktober, 8. und 22. November 2025 um 17 Uhr bietet Ihnen das Kunstzentrum Le Garage eine kommentierte Führung durch seine Ausstellung an.

Italiano :

I sabati 18 ottobre, 8 e 22 novembre 2025 alle ore 17.00, il Centre d’art Le Garage propone una visita guidata alla sua mostra.

Espanol : Ranc’Art de la exposición ¡Grita en silencio! ,

Los sábados 18 de octubre, 8 y 22 de noviembre de 2025 a las 17:00 h, el Centro de Arte Le Garage ofrece una visita guiada a su exposición.

