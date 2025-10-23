Les Rando champi La Ferme d’Antan Plédéliac

La Ferme d’Antan 61 Le Saint Esprit des Bois Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 14:00:00

fin : 2025-10-23 16:00:00

2025-10-23

Marche pédagogique en forêt sur la connaissance des champignons avec des spécialistes (pharmacienne et membres de la Société Mycologique des Côtes d’Armor).

Réservation obligatoire dans la limite de 25 personnes maximum. .

La Ferme d’Antan 61 Le Saint Esprit des Bois Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

