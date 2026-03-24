Les Rando de la Chée

Les Hauts-de-Chée Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Les Rando de la Chée sont de retour le 09 et 10 Mai 2026 à Condé en Barrois (départ de l’aérodrome).

Les Velcom vous accueillent pour la 10ème édition.

Nous vous proposons différents parcours sur 2 jours.

Pour le samedi 09 Mai

– Trail (non chronométré)!

10Km 6€/ Départ groupé 18h15

16Km 8€/ Départ groupé 18h

– Gravel 10€/ Départ 17h

50km en totale autonomie via une trace GPX

Pour le Dimanche 10 Mai départ libre de 8h à 9h

– Marche 6€ par personne

9/12/18km

– VTT

20km 8€ par personne

40/55km 10€ par personneTout public

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Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est velcomcheenous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Rando de la Chée is back on May 09 and 10 2026 in Condé en Barrois (departure from the airfield).

Velcom welcomes you for the 10th edition.

We offer a variety of routes over 2 days.

Saturday May 09

– Trail (untimed)!

10Km 6?/ Mass start 18h15

16Km 8?/ Mass start 18h

– Gravel 10?/ Start at 17h

50km in total autonomy via GPX track

For Sunday May 10th free start from 8am to 9am:

– Walk 6? per person

9/12/18km

– MOUNTAIN BIKE

20km 8? per person

40/55km 10? per person

L’événement Les Rando de la Chée Les Hauts-de-Chée a été mis à jour le 2026-03-20 par OT COEUR DE LORRAINE