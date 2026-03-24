Les Rando de la Chée Les Hauts-de-Chée
Les Rando de la Chée Les Hauts-de-Chée samedi 9 mai 2026.
Les Rando de la Chée
Les Hauts-de-Chée Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-09
Les Rando de la Chée sont de retour le 09 et 10 Mai 2026 à Condé en Barrois (départ de l’aérodrome).
Les Velcom vous accueillent pour la 10ème édition.
Nous vous proposons différents parcours sur 2 jours.
Pour le samedi 09 Mai
– Trail (non chronométré)!
10Km 6€/ Départ groupé 18h15
16Km 8€/ Départ groupé 18h
– Gravel 10€/ Départ 17h
50km en totale autonomie via une trace GPX
Pour le Dimanche 10 Mai départ libre de 8h à 9h
– Marche 6€ par personne
9/12/18km
– VTT
20km 8€ par personne
40/55km 10€ par personneTout public
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Les Hauts-de-Chée 55000 Meuse Grand Est velcomcheenous@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Rando de la Chée is back on May 09 and 10 2026 in Condé en Barrois (departure from the airfield).
Velcom welcomes you for the 10th edition.
We offer a variety of routes over 2 days.
Saturday May 09
– Trail (untimed)!
10Km 6?/ Mass start 18h15
16Km 8?/ Mass start 18h
– Gravel 10?/ Start at 17h
50km in total autonomy via GPX track
For Sunday May 10th free start from 8am to 9am:
– Walk 6? per person
9/12/18km
– MOUNTAIN BIKE
20km 8? per person
40/55km 10? per person
L’événement Les Rando de la Chée Les Hauts-de-Chée a été mis à jour le 2026-03-20 par OT COEUR DE LORRAINE