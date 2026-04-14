Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge Château Boutinet Villegouge

Villegouge

Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge

Château Boutinet 1436 route des Palombes Villegouge Gironde

Tarif : 12 – 12 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 18:00:00

fin : 2026-07-08 21:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-17 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-26 2026-08-30

Nathalie a cœur de vous guider à pied à la découverte des environs de son très joli domaine niché au cœur du vignoble Bordelais une randonnée se terminant par des tapas… une pause nature qui fait du bien!

La balade d’1h15, ludique et pédagogique vous permettra de découvrir en détail les méthodes de travail de la terre à travers le vignoble, sur les coteaux du Fronsadais. Vous prendrez le temps d’admirer les paysages magnifiques, les prairies, les ruines du château, le tout au son du chant des oiseaux qui peuplent notre forêt. Plus qu’une randonnée, un moment un peu hors du temps.

Puis, vous dégusterez 3 vins de Boutinet, accompagnés par des tapas maison confectionnés par Nathalie et Jérôme. après avoir pris des cours auprès d’un chef pour vous offrir le meilleur. Moment convivial pas excellence installés sous les chênes centenaires de la propriété. .

Château Boutinet 1436 route des Palombes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 79 56 96 chateauboutinet@orange.fr

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English : Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge

L’événement Les Rando-Tapas du Château Boutinet à Villegouge Villegouge a été mis à jour le 2026-04-14 par OT du Fronsadais