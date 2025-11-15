Les randonnées automnales 2025 Deux-Jumeaux
Les randonnées automnales 2025 Deux-Jumeaux samedi 15 novembre 2025.
Les randonnées automnales 2025
Parking de la mairie Deux-Jumeaux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Boucles de randonnée de 9 à 15 km.
Découvrez le charme des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales de 9 à 15 km. Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment. Une carte avec le parcours sera remise à chaque participant. .
Parking de la mairie Deux-Jumeaux 14230 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00
English : Les randonnées automnales 2025
Hiking trails from 9 to 15 km.
German : Les randonnées automnales 2025
Wanderrouten von 9 bis 15 km.
Italiano :
Percorsi escursionistici da 9 a 15 km.
Espanol :
Rutas de senderismo de 9 a 15 km.
L’événement Les randonnées automnales 2025 Deux-Jumeaux a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Isigny-Omaha