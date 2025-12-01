Les randonnées automnales 2025 Parking de la mairie Isigny-sur-Mer

Les randonnées automnales 2025 Parking de la mairie Isigny-sur-Mer samedi 13 décembre 2025.

Les randonnées automnales 2025

Parking de la mairie Neuilly-la-Forêt Isigny-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-13 14:00:00

2025-12-13

Boucles de randonnée de 9 à 15 km.

Découvrez le charme des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales de 9 à 15 km. Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment. Une carte avec le parcours sera remise à chaque participant. .

Parking de la mairie Neuilly-la-Forêt Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00

English : Les randonnées automnales 2025

Hiking trails from 9 to 15 km.

German : Les randonnées automnales 2025

Wanderrouten von 9 bis 15 km.

Italiano :

Percorsi escursionistici da 9 a 15 km.

Espanol :

Rutas de senderismo de 9 a 15 km.

