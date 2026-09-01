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Les randonnées de la Mévennaise Saint-Méen-le-Grand

samedi 26 septembre 2026 · Saint-Méen-le-Grand

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
5 Rue de Gaël
Ville
35290 Saint-Méen-le-Grand
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Méen-le-Grand

Les randonnées de la Mévennaise

5 Rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-26

L’association Cyclo Club Mévennais organise un week-end randonnées
Ouvert aux cyclotouristes licenciés ou non et désormais aux pédestres.

8 circuits sont organisés dont
4 circuits route (33km familiale, 50km, 66km et 80km)
2 circuits VTT (35km et 50km)
1 circuit gravel (66km)
1 circuit pédestre (10km).

Un ravitaillement a lieu sur tous les circuits, pot d’accueil et verre de l’amitié au retour avec la possibilité de savourer une galette saucisse.

Accueil et inscription au local de l’association rue de Gaël à Saint Méen.
Tarif pour les licenciés FFCT : 4€ et 2€ galette saucisse
Tarif pour les non licenciés FFCT : 7€ avec galette saucisse.   .

5 Rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 80 54 32 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les randonnées de la Mévennaise Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

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