Informations pratiques

Saint-Méen-le-Grand

Les randonnées de la Mévennaise

5 Rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 13:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-26

L’association Cyclo Club Mévennais organise un week-end randonnées

Ouvert aux cyclotouristes licenciés ou non et désormais aux pédestres.

8 circuits sont organisés dont

4 circuits route (33km familiale, 50km, 66km et 80km)

2 circuits VTT (35km et 50km)

1 circuit gravel (66km)

1 circuit pédestre (10km).

Un ravitaillement a lieu sur tous les circuits, pot d’accueil et verre de l’amitié au retour avec la possibilité de savourer une galette saucisse.

Accueil et inscription au local de l’association rue de Gaël à Saint Méen.

Tarif pour les licenciés FFCT : 4€ et 2€ galette saucisse

Tarif pour les non licenciés FFCT : 7€ avec galette saucisse. .

5 Rue de Gaël Saint-Méen-le-Grand 35290 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 80 54 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les randonnées de la Mévennaise Saint-Méen-le-Grand a été mis à jour le 2026-09-04 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN