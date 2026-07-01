Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur Bief
mercredi 15 juillet 2026 · Bief
Informations pratiques
Bief
Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur
Centre Bief Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:45:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Partez pour une randonnée à la journée direction Neuvier avec accueil à la maison forte. N’oubliez pas votre pique-nique ! 10km et 450m de dénivelé. .
Centre Bief 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur
L’événement Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur Bief a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER