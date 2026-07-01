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AGENDA · Bief

Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur Bief

mercredi 15 juillet 2026 · Bief

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:45:00
Adresse
Centre
Ville
25190 Bief
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Bief

Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur

Centre Bief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:45:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Partez pour une randonnée à la journée direction Neuvier avec accueil à la maison forte. N’oubliez pas votre pique-nique ! 10km et 450m de dénivelé.   .

Centre Bief 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur

L’événement Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur Bief a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER