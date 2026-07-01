Informations pratiques

Bief

Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur

Centre Bief Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:45:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Partez pour une randonnée à la journée direction Neuvier avec accueil à la maison forte. N’oubliez pas votre pique-nique ! 10km et 450m de dénivelé. .

Centre Bief 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur

L’événement Les Randonnées de l’été- Neuvier par le chemin du facteur Bief a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER