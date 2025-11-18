Les Randonnées du Jeudi Parking du bourg Gavray-sur-Sienne

Les Randonnées du Jeudi

Parking du bourg Le Mesnil-Rogues Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2026-02-05 14:00:00

Randonnée du jeudi. Petite marche 5-6 km ou grande marche 10-12 km. .

Parking du bourg Le Mesnil-Rogues Gavray-sur-Sienne 50450 Manche Normandie animation.touristique.gavray@gmail.com

