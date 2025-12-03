Les Randonnées du Téléthon Parking gare routière Cambo-les-Bains
Les Randonnées du Téléthon Parking gare routière Cambo-les-Bains mercredi 3 décembre 2025.
Les Randonnées du Téléthon
Parking gare routière Avenue Curutchague Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-03 2025-12-05 2025-12-07
Envie de marcher pour une bonne cause ?
L’association Mendiz Mendi vous propose trois randonnées solidaires au profit du Téléthon 2025
– Mercredi 3 décembre Bidarray plateau vert (Niveau bon marcheur)
Altitude 515m Dénivelé 410m Distance 10km Durée éstimée 3h30 Rassemblement à 8h50.
– Vendredi 5 décembre Tour de l’Ursumu Itxassou (Niveau marcheur)
Altitude 90m Dénivelé 300m Distance 8km Durée éstimée 3h Rassemblement à 13h30.
– Dimanche 7 décembre Hilague en Soule ( Niveau très bon marcheur) (Prévoir la carte d’identité. )
Altitude 1337m Dénivelé 914m Distance 16.2km Durée éstimée 6h30 Rassemblement à 7h20.
Inscription et Rassemblement au parking de la gare routière (avenue Curutchage côté tennis couvert) .
Repas tiré du sac, bonne humeur assurée ! Marchons ensemble pour la solidarité et la recherche. .
Parking gare routière Avenue Curutchague Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 59 79 11 rando.kmm@laposte.net
English : Les Randonnées du Téléthon
