Les randonnées du vendredi 2025 Formigny La Bataille 18 juillet 2025 20:00

Calvados

Les randonnées du vendredi 2025 Parking de la Mairie Formigny La Bataille Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18 22:00:00

Date(s) :

2025-07-18

Encadrées par Eric, notre animateur Nature, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors des randonnées conviviales ( 2 parcours matérialisés 1 d’environ 9km, l’autre d’environ 5km ). Parcours gratuit non commenté.

Sans réservation.

Parking de la Mairie

Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Les randonnées du vendredi 2025

Under the guidance of Eric, our nature guide, discover the heritage and historical charm of Isigny-Omaha Intercom’s communes on these friendly walks (2 marked trails: 1 approx. 9km, the other approx. 5km). Free tour, no commentary.

No reservation required.

German : Les randonnées du vendredi 2025

Entdecken Sie unter der Leitung von Eric, unserem Naturvermittler, den patrimonialen und historischen Charme der Gemeinden von Isigny-Omaha Intercom auf geselligen Wanderungen (2 markierte Strecken: eine von ca. 9 km, die andere von ca. 5 km). Kostenlose, unkommentierte Strecke.

Ohne Reservierung.

Italiano :

Sotto la supervisione di Eric, la nostra guida naturalistica, scoprite il patrimonio e il fascino storico dei comuni dell’Intercom Isigny-Omaha in queste simpatiche passeggiate (2 percorsi segnalati: 1 di circa 9 km, l’altro di circa 5 km). Escursioni libere senza commenti.

Non è richiesta la prenotazione.

Espanol :

De la mano de Eric, nuestro guía naturalista, descubra el patrimonio y el encanto histórico de los municipios de Isigny-Omaha Intercom en estos agradables paseos (2 recorridos señalizados: 1 de unos 9 km, el otro de unos 5 km). Paseos gratuitos y sin comentarios.

No es necesario reservar.

