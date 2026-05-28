Étréham

Les randonnées du vendredi 2026

Parking de la Mairie Étréham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Randonnée conviviale proposant 2 parcours matérialisés de 5 à 9km.

Découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors des randonnées conviviales ( 2 parcours matérialisés 1 d’environ 9km, l’autre d’environ 5km ). Parcours gratuit non commenté.

Sans réservation. .

Parking de la Mairie Étréham 14400 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr

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English : Les randonnées du vendredi 2026

A friendly walk offering 2 marked routes of between 5 and 9km.

L’événement Les randonnées du vendredi 2026 Étréham a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Isigny-Omaha