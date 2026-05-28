Les randonnées du vendredi 2026 La Cambe
Les randonnées du vendredi 2026 La Cambe vendredi 31 juillet 2026.
La Cambe
Les randonnées du vendredi 2026
Parking de la Mairie La Cambe Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 22:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Randonnée conviviale proposant 2 parcours matérialisés de 5 à 9km.
Découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors des randonnées conviviales ( 2 parcours matérialisés 1 d’environ 9km, l’autre d’environ 5km ). Parcours gratuit non commenté.
Sans réservation. .
Parking de la Mairie La Cambe 14230 Calvados Normandie +33 2 31 21 46 00 accueil@isigny-omaha-tourisme.fr
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English : Les randonnées du vendredi 2026
A friendly walk offering 2 marked routes of between 5 and 9km.
L’événement Les randonnées du vendredi 2026 La Cambe a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Isigny-Omaha