Les randonnées hivernales 2026 Formigny La Bataille
Parking de la mairie Formigny La Bataille Calvados
Tarif : – –
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:00:00
2026-01-31
Randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.
En compagnie des élus et des habitants, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.
Chaque participant sera muni d’une carte avec le parcours.
Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment.
Chiens admis.
Gratuit pour tous. .
Parking de la mairie Formigny La Bataille 14710 Calvados Normandie
Friendly hikes with 9 to 15 km loops.
