Les randonnées hivernales 2026 Formigny La Bataille

Les randonnées hivernales 2026

Parking de la mairie Formigny La Bataille Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.

En compagnie des élus et des habitants, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.

Chaque participant sera muni d’une carte avec le parcours.

Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment.

Chiens admis.

Gratuit pour tous. .

Friendly hikes with 9 to 15 km loops.

