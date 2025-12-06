Les randonnées hivernales 2026 Sallen
Parking de la Mairie Sallen Calvados
Randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.
En compagnie des élus et des habitants, découvrez le charme patrimonial et historique des communes d’Isigny-Omaha Intercom lors de randonnées conviviales avec des boucles de 9 à 15 km.
Chaque participant sera muni d’une carte avec le parcours.
Prévoir un petit sac à dos avec eau et encas, une bonne paire de chaussures et une tenue adaptée à la météo du moment.
Chiens admis.
Gratuit pour tous. .
Friendly hikes with 9 to 15 km loops.
