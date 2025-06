Les randonnées nocturnes de Randoval Puy-l’Évêque 2 juillet 2025 18:30

Cet été, l’association Randoval vous attend pour des sorties nocturnes à la fraîche.

Les départs se font de la place Georges Henry à Puy l’Evêque.

Mercredi 2 juillet 19h Ferrières (Béatrice Devaux 06 79 62 25 12)

Mercredi 9 juillet 19h Castelfranc (Jean-Marie Coste 06 88 78 14 47)

Mercredi 16 juillet 19h Saint-Vite (Philippe André 06 86 75 24 10)

Mercredi 23 juillet 19h Bovila (Marie-Hélène Foissac 06 74 79 11 34)

Mercredi 30 juillet 19h Thézac (Évelyne Pineda 06 87 17 17 46)

À partir du 1er août, les randos nocturnes débutent à 18h30 :

Mercredi 6 août 18h30 Mauroux (Jany Bœuf 06 82 74 67 24)

Mercredi 13 août 18h30 Saint-Vincent-Rive-d’Olt (Philippe André)

Mercredi 20 août 18h30 Lacapelle-Cabanac (Évelyne Pineda)

Mercredi 27 août 17h00 Domaine de Calassou + repas (19,50 €, réservation avant le 23 août auprès de Philippe André) .

Place George Henry

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie

English :

This summer, the Randoval association awaits you for cool evening outings.

Departures are from Place Georges Henry in Puy l’Evêque.

German :

In diesem Sommer erwartet Sie der Verein Randoval zu nächtlichen Ausflügen in kühlen Nächten.

Die Abfahrten erfolgen vom Place Georges Henry in Puy l’Evêque.

Italiano :

Quest’estate, l’associazione Randoval vi accoglierà per delle fresche uscite serali.

Le partenze sono da Place Georges Henry a Puy l’Evêque.

Espanol :

Este verano, la asociación Randoval le espera para darle la bienvenida en unas salidas nocturnas al fresco.

Las salidas se realizan desde la Place Georges Henry de Puy l’Evêque.

L’événement Les randonnées nocturnes de Randoval Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2025-06-19 par OT CVL Vignoble