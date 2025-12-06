Les Randonneurs en Joué Joué-lès-Tours
Les randonneurs en Joué organise deux marches de 6 et 10 km au profit du Téléthon !
Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 13 48 93
English :
Les randonneurs en Joué are organizing two 6 and 10 km walks in aid of the Telethon!
German :
Les randonneurs en Joué organisiert zwei Wanderungen von 6 und 10 km zu Gunsten des Telethon!
Italiano :
I randonneurs en Joué organizzano due passeggiate di 6 e 10 km a favore di Telethon!
Espanol :
Les randonneurs en Joué organizan dos marchas de 6 y 10 km a beneficio del Teletón
L’événement Les Randonneurs en Joué Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-11-03 par ADT 37