Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Randonneurs en Joué Joué-lès-Tours

Les Randonneurs en Joué

Les Randonneurs en Joué Joué-lès-Tours samedi 6 décembre 2025.

Les Randonneurs en Joué

Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Les randonneurs en Joué organise deux marches de 6 et 10 km au profit du Téléthon !
Les randonneurs en Joué organise deux marches de 6 et 10 km au profit du Téléthon !   .

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 17 13 48 93 

English :

Les randonneurs en Joué are organizing two 6 and 10 km walks in aid of the Telethon!

German :

Les randonneurs en Joué organisiert zwei Wanderungen von 6 und 10 km zu Gunsten des Telethon!

Italiano :

I randonneurs en Joué organizzano due passeggiate di 6 e 10 km a favore di Telethon!

Espanol :

Les randonneurs en Joué organizan dos marchas de 6 y 10 km a beneficio del Teletón

L’événement Les Randonneurs en Joué Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-11-03 par ADT 37