Les Randos de La Feuillée La Feuillée
Les Randos de La Feuillée La Feuillée dimanche 24 mai 2026.
La Feuillée
Les Randos de La Feuillée
La Feuillée Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Randonnées équestres:
23/29 km (possibilité pour les cavaliers de s’installer la veille).
Randonnées pédestres:
5/10/15 km
Départ libre de la salle polyvalente de La Feuillée, à partir de 8h00
Repas cochon grillé à partir de 12h30 (sur réservation) .
La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 7 50 67 37 75
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English : Les Randos de La Feuillée
L’événement Les Randos de La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ