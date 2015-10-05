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Les Randos de La Feuillée La Feuillée

Les Randos de La Feuillée La Feuillée dimanche 24 mai 2026.

Ville : 29690 La Feuillée

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

La Feuillée

Les Randos de La Feuillée

La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Randonnées équestres:
23/29 km (possibilité pour les cavaliers de s’installer la veille).

Randonnées pédestres:
5/10/15 km
Départ libre de la salle polyvalente de La Feuillée, à partir de 8h00

Repas cochon grillé à partir de 12h30 (sur réservation)   .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 7 50 67 37 75 

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English : Les Randos de La Feuillée

L’événement Les Randos de La Feuillée La Feuillée a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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