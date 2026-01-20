Stutzheim-Offenheim

Les randos de la Klamm Raon sur Plaine

Stutzheim-Offenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Randonnées proposées par La Klamm.

Chaque mois, la Klamm vous donne rendez-vous pour une randonnée, à la journée (de 12 à 20 km et au dénivelé variable). Guidées par Gérard HUMBRECHT, chaque randonnée est détaillée avant le départ pour permettre à chacun d’en évaluer le niveau et la difficulté. Repas tiré du sac.

Distance 12 km, Dénivelé 360 m. 0 .

Stutzheim-Offenheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 68 74 garnier.cec@orange.fr

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English :

Hikes organized by La Klamm.

L’événement Les randos de la Klamm Raon sur Plaine Stutzheim-Offenheim a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg