LES RANDOS DE PLEINE LUNE Latoue vendredi 8 août 2025.

LAC DE LATOUE Latoue Haute-Garonne

Début : 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

l’Association LACUNAPA vous propose une petite randonnée nocturne et musicale à la pleine lune… en fonction de la météo !

Parcours accessible à tous, d’une durée estimée à 1h30, ponctué de plusieurs pauses musicales.

N’oubliez pas votre gourde!!!

Auberges espagnole pour ceux qui le souhaitent à partir de 19h (chacun apporte du sucré ou salé à partager)

Pensez à vos couverts !

Achat possible de fruits légumes fromage pain et pizzas (sur commande au 06 32 34 58 60)

En cas de météo défavorable, la sortie sera annulée .

LAC DE LATOUE Latoue 31800 Haute-Garonne Occitanie atelierslacunapa@gmail.com

English :

the LACUNAPA Association offers you a short musical night hike under the full moon… weather permitting!

German :

der Verein LACUNAPA bietet Ihnen eine kleine Nachtwanderung mit Musik bei Vollmond an… je nach Wetterlage!

Italiano :

l’Associazione LACUNAPA vi invita a partecipare a una passeggiata musicale notturna sotto la luna piena… a seconda del tempo!

Espanol :

la Asociación LACUNAPA te invita a participar en un paseo nocturno musical bajo la luna llena… ¡según el tiempo que haga!

