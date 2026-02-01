Les Randos des Abers Salle des Châtaigniers Le Drennec

Les Randos des Abers

Le Cyclo Club du Drennec organise une nouvelle édition de l’incontournable RANDO DES ABERS, journée de randonnées au profit de la recherche contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), maladie de Crohn et rectocolite hémorragique (RCH).

3 randonnées sont proposées

La rando Marche à partir de 08h30, sur 8, 12 ou 15km entre Le Drennec, Lanarvily et Loc-Brévalaire pour les bons marcheurs inscription sur place

La rando Cyclo traversera de nombreuses communes du Finistère Nord, sur des distances de 90km (8h30), 70km (8h45) et 50km (9h00) inscription sur place

La rando Gravel un concept de vélo qui emprunte les voies secondaires chemins, sentiers, petites routes de campagne… (152 participants en 2025 ! ) inscription jusqu’au 10 février 2026 sur klikego

2 parcours sont prévus 60km pour les plus aguerris et 30km pour une sortie plus accessible (ou pour se chauffer avant d’enchainer !)

Envie de relever le défi complet ? Vous pouvez combiner les 2 boucles dans l’ordre que vous voulez 30 + 60km ou 60 + 30km pour un total de 90km !

Ravitaillement Gourmand à la salle des Châtaigniers, lieu de départ.

Le départ pour la rando GRAVEL se fera en départ libre à partir 6h30 (pour cette rando il n’y a pas de fléchage, juste une trace GPS donnée à chaque participant). .

Salle des Châtaigniers 1 Rue du Stade Le Drennec 29860 Finistère Bretagne +33 6 33 80 91 48

