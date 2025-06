Les Randos d’Été avec Gouarec Culture Loisirs Parking du foirail Gouarec 9 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

Début : 2025-07-09

fin : 2025-08-27

2025-07-09

Les Randos d’Été organisées par Gouarec Culture Loisirs

Mer 09 juillet Aux abords du canal Plélauff / départ du Camping de Gouarec à 14h

Mer 16 juillet Lan Bern Glomel / départ du Foirail de Gouarec à 9h ou à Pont ar Len à 9h30

Mer 23 juillet Plélauff / départ du Foirail de Gouarec à 13h45 ou à la Salle des Fêtes de Plélauff à 14h15

Mer 30 juillet Kergrist-Moëlou / départ du Foirail de Gouarec à 13h45 ou à la Salle des Fêtes de Kergrist-Moëlou à 14h15

Mer 06 août Pont Samuel Silfiac / départ du Foirail de Gouarec à 9h ou à la Salle des Fêtes de Silfiac à 9h30

Mer 13 août Bois Robot Caurel / départ du Foirail de Gouarec à 13h45 ou à Beau Rivage à 14h15

Mer 20 août Saint Antoine Lanrivain / départ du Foirail de Gouarec à 13h45 ou à St Antoine à 14h15

Mer 27 août Du côté du Morbihan / départ du Foirail de Gouarec à 13h45 ou à l’Ecluse des Forges à 14h15

Randos gratuites ouvertes à toutes et tous.

À partir de 7 ans.

Distances 8 à 9km.

(Allure aux alentours de 4km/h mais on prend son temps pour les photos.)

Prévoir bonnes chaussures et boisson

Org. Gouarec Culture Loisirs .

Parking du foirail Gouarec

Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 55 02 45

