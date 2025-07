Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry

Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry vendredi 12 septembre 2025.

Les Randos d’Henry 2025

esplanade du château Fontaine-Henry Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-12

fin : 2025-09-13

2025-09-12

Visitez le château de Fontaine-Henry à la lueur des bougies, la visite est théâtralisée.

Puis prolongez la soirée en dégustant une planche apéro accompagnée d’une boisson lors de la soirée concert sur l’esplanade du Château.

esplanade du château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie lesrandosdhenry@gmail.com

English : Les Randos d’Henry 2025

Visit the Château de Fontaine-Henry by candlelight, as the tour is dramatized.

Then extend the evening with an aperitif plank and a drink at the evening concert on the château esplanade.

German : Les Randos d’Henry 2025

Besuchen Sie das Schloss Fontaine-Henry bei Kerzenlicht, die Führung wird theatralisch dargestellt.

Dann verlängern Sie den Abend mit einem Aperitifbrett und einem Getränk beim Konzertabend auf der Esplanade des Schlosses.

Italiano :

Visitate il Castello di Fontaine-Henry a lume di candela, con una visita drammatizzata.

Poi prolungate la serata con un aperitivo e un drink al concerto serale sulla spianata del castello.

Espanol :

Visite el castillo de Fontaine-Henry a la luz de las velas, con una visita teatralizada.

Después, prolongue la velada con una tabla de aperitivos y una copa en el concierto nocturno en la explanada del castillo.

