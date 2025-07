Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry

TRAIL SEMI-NOCTURNE

Parcours Expert 13.5 km / Découverte 7km

Nouveauté 2025 le château de Fontaine-Henry vous ouvre ses portes !

esplanade du château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie lesrandosdhenry@gmail.com

English : Les Randos d’Henry 2025

TRAIL SEMI-NOCTURNE

Expert course 13.5 km / Discovery course 7km

New for 2025: the Château de Fontaine-Henry opens its doors to you!

German : Les Randos d’Henry 2025

HALBNÄCHTLICHER TRAIL

Strecke Expert 13,5 km / Entdeckung 7 km

Neuheit 2025: Das Schloss Fontaine-Henry öffnet seine Tore für Sie!

Italiano :

PERCORSO SEMI-NOTTURNO:

Percorso per esperti 13,5 km / Percorso scoperta 7 km

Novità 2025: il Castello di Fontaine-Henry vi apre le sue porte!

Espanol :

RECORRIDO SEMI-NOCTURNO

Recorrido Experto 13,5km / Recorrido Descubrimiento 7km

Novedad 2025: ¡el Castillo de Fontaine-Henry le abre sus puertas!

