Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry

Contes, randonnée et gastronomie !

Débutez par un parcours pédestre de 8 km autour du village, 3 étapes gastronomiques (entrée, plat et dessert) avec une dégustation de vin dans des lieux atypiques, animées par des chefs, avec la participation d’un conteur normand.

En option selon les horaires poursuivez votre randonnée par la découverte ludique du château de Fontaine-Henry accompagnée de la marquise Henriette de Marguerie et de Marguerite sa mère. Elles vous raconteront ainsi leur quotidien au sein du château à la veille de la Révolution française. La visite est théâtralisée et costumée.

esplanade du château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie lesrandosdhenry@gmail.com

English : Les Randos d’Henry 2025

Storytelling, hiking and gastronomy!

Start with an 8 km walk around the village, 3 gastronomic stages (starter, main course and dessert) with wine tasting in unusual places, hosted by chefs, with the participation of a Norman storyteller.

Optional, depending on schedule: continue your tour with a playful discovery of the Château de Fontaine-Henry, accompanied by the Marquise Henriette de Marguerie and her mother Marguerite. They’ll tell you all about their daily lives at the château on the eve of the French Revolution. The visit is dramatized and costumed.

German : Les Randos d’Henry 2025

Märchen, Wandern und Gastronomie!

Beginnen Sie mit einer 8 km langen Wanderstrecke rund um das Dorf, 3 gastronomischen Etappen (Vorspeise, Hauptgericht und Dessert) mit einer Weinprobe an atypischen Orten, die von Köchen moderiert werden, mit der Teilnahme eines normannischen Geschichtenerzählers.

Optional, je nach Zeitplan: Setzen Sie Ihre Wanderung mit einer spielerischen Entdeckung des Schlosses Fontaine-Henry fort, begleitet von der Marquise Henriette de Marguerie und ihrer Mutter Marguerite. Sie erzählen Ihnen von ihrem Alltag im Schloss am Vorabend der Französischen Revolution. Die Führung ist theatralisch und kostümiert.

Italiano :

Racconti, passeggiate e gastronomia!

Si inizia con una passeggiata di 8 km intorno al villaggio, seguita da 3 tappe gastronomiche (antipasto, piatto principale e dessert) con degustazioni di vino in luoghi insoliti, ospitate da chef e con la partecipazione di un narratore normanno.

In opzione, a seconda degli orari, è possibile proseguire il tour con una divertente scoperta del Castello di Fontaine-Henry accompagnati dalla marchesa Henriette de Marguerie e da sua madre Marguerite. Vi racconteranno la loro vita quotidiana nel castello alla vigilia della Rivoluzione francese. La visita è drammatizzata e in costume.

Espanol :

Cuentacuentos, senderismo y gastronomía

Comienza con un paseo de 8 km por el pueblo, seguido de 3 etapas gastronómicas (entrante, plato principal y postre) con degustaciones de vino en lugares insólitos, a cargo de chefs y con la participación de un cuentacuentos normando.

Opcionalmente, según el horario, podrá continuar su visita con un divertido descubrimiento del castillo de Fontaine-Henry acompañado por la marquesa Henriette de Marguerie y su madre Marguerite. Le contarán todo sobre su vida cotidiana en el castillo en vísperas de la Revolución Francesa. Visita teatralizada y con disfraces.

