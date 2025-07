Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry

Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry samedi 13 septembre 2025.

Les Randos d’Henry 2025

esplanade du château Fontaine-Henry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Découvrez en vous amusant le patrimoine de Fontaine-Henry en recherchant les balises pour une durée d’environ 1h à destination des familles.

Ouvert à tous, même pour les novices, découverte assurée ! Au départ, une carte mentionnant les balises à trouver vous est fournie, à vous de planifier votre parcours pour retrouver toutes les balises…

Découvrez en vous amusant le patrimoine de Fontaine-Henry en recherchant les balises pour une durée d’environ 1h à destination des familles.

Ouvert à tous, même pour les novices, découverte assurée ! Au départ, une carte mentionnant les balises à trouver vous est fournie, à vous de planifier votre parcours pour retrouver toutes les balises… .

esplanade du château Fontaine-Henry 14610 Calvados Normandie lesrandosdhenry@gmail.com

English : Les Randos d’Henry 2025

Have fun discovering Fontaine-Henry?s heritage by looking for the beacons for a family activity lasting around 1 hour.

Open to all, even novices, discovery guaranteed! At the start, you’ll be provided with a map showing the markers to be found. It’s up to you to plan your route to find all the markers…

German : Les Randos d’Henry 2025

Entdecken Sie auf unterhaltsame Weise das Kulturerbe von Fontaine-Henry, indem Sie die Markierungen suchen. Die Veranstaltung dauert ca. 1 Stunde und ist für Familien geeignet.

Die Tour ist offen für alle, auch für Anfänger, und garantiert ein voller Erfolg! Am Anfang erhalten Sie eine Karte mit den Markierungen, die Sie finden müssen. Planen Sie Ihren Weg, um alle Markierungen zu finden…

Italiano :

Divertitevi a scoprire il patrimonio di Fontaine-Henry cercando i fari per una gita in famiglia di circa 1 ora.

Aperta a tutti, anche ai principianti, la scoperta è garantita! All’inizio della passeggiata, vi verrà consegnata una mappa con i segnalatori da trovare; sta a voi pianificare il vostro percorso per trovare tutti i segnalatori…

Espanol :

Diviértase descubriendo el patrimonio de Fontaine-Henry buscando las balizas en una excursión familiar de aproximadamente 1 hora de duración.

Abierto a todos, incluso a los principiantes, el descubrimiento está garantizado Al inicio del recorrido, se le entregará un mapa con las balizas que deberá encontrar, y usted deberá planificar su recorrido para encontrar todas las balizas…

L’événement Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry a été mis à jour le 2025-07-23 par Calvados Attractivité