Les Randos d’Henry 2025 Fontaine-Henry dimanche 14 septembre 2025.

esplanade du château Fontaine-Henry Calvados

Patrimoine, musique, randonnée et gastronomie !

Sur un parcours pédestre de 8 km autour du village, 3 étapes gastronomiques avec une dégustation de vin (entrée, plat et dessert) dans des lieux atypiques, animées par des chefs.

Exceptionnel habituellement fermée au public, la vieille église de Thaon, joyau de l’architecture romane installée au creux de la vallée de la Mue, vous ouvre ses portes ! Une visite guidée vous sera proposée. Clôturez cette randonnée d’exception par un concert donné par trois solistes de renom, se produisant sur la scène du Conservatoire et Orchestre de Caen, en trio flûte, alto et harpe.

En option suivant l’horaire Poursuivez en compagnie du marquis d’Oilliamson, propriétaire du château de Fontaine-Henry avec la découverte des toits les plus hauts de France, pénétrez dans les charpentes et profitez du point de vue exceptionnel sur la vallée de la Mue.

English : Les Randos d’Henry 2025

Heritage, music, hiking and gastronomy!

On an 8 km walking trail around the village, 3 gastronomic stops with wine tasting (starter, main course and dessert) in unusual locations, hosted by chefs.

Exceptional: usually closed to the public, the old church of Thaon, a jewel of Romanesque architecture set in the hollow of the Mue valley, opens its doors to you! A guided tour will be offered. Conclude this exceptional tour with a concert by three renowned soloists, performing on the stage of the Conservatoire et Orchestre de Caen, in a flute, viola and harp trio.

Optional according to schedule: Continue in the company of the Marquis d’Oilliamson, owner of Château de Fontaine-Henry, with a tour of the highest roofs in France, go inside the roof timbers and enjoy the exceptional view over the Mue valley.

German : Les Randos d’Henry 2025

Kulturerbe, Musik, Wandern und Gastronomie!

Auf einer 8 km langen Wanderstrecke rund um das Dorf gibt es 3 gastronomische Etappen mit einer Weinprobe (Vorspeise, Hauptgericht und Dessert) an atypischen Orten, die von Küchenchefs moderiert werden.

Außergewöhnlich: Die alte Kirche von Thaon, ein Juwel der romanischen Architektur im Tal der Mue, ist normalerweise für die Öffentlichkeit geschlossen und öffnet ihre Türen für Sie! Eine Führung wird Ihnen angeboten. Beenden Sie diese außergewöhnliche Wanderung mit einem Konzert von drei renommierten Solisten, die auf der Bühne des Conservatoire et Orchestre de Caen im Trio Flöte, Viola und Harfe auftreten.

Optional (je nach Zeitplan): Fahren Sie mit dem Marquis d’Oilliamson, dem Besitzer des Schlosses Fontaine-Henry, weiter und entdecken Sie die höchsten Dächer Frankreichs, dringen Sie in die Dachstühle ein und genießen Sie die außergewöhnliche Aussicht auf das Tal der Mue.

Italiano :

Patrimonio, musica, passeggiate e gastronomia!

Su un percorso a piedi di 8 km intorno al villaggio, 3 soste gastronomiche con degustazione di vini (antipasto, piatto principale e dessert) in luoghi insoliti, ospitate da chef.

Eccezionale: solitamente chiusa al pubblico, l’antica chiesa di Thaon, gioiello dell’architettura romanica incastonato nella conca della valle della Mue, vi apre le sue porte! Verrà offerta una visita guidata. Completate questa visita eccezionale con un concerto di tre rinomati solisti che si esibiranno sul palco del Conservatorio e dell’Orchestra di Caen in un trio di flauto, viola e arpa.

Facoltativo, a seconda dell’orario: proseguite in compagnia del marchese d’Oilliamson, proprietario del castello di Fontaine-Henry, e scoprite i tetti più alti di Francia, entrate nelle travi del tetto e godetevi la vista eccezionale sulla valle della Mue.

Espanol :

Patrimonio, música, senderismo y gastronomía

En un recorrido a pie de 8 km alrededor del pueblo, 3 paradas gastronómicas con degustación de vinos (entrante, plato principal y postre) en lugares insólitos, a cargo de chefs.

Excepcional: habitualmente cerrada al público, la antigua iglesia de Thaon, joya de la arquitectura románica enclavada en la hondonada del valle del Mue, le abre sus puertas Se ofrecerá una visita guiada. Complete esta visita excepcional con un concierto ofrecido por tres solistas de renombre, que actuarán en el escenario del Conservatorio y Orquesta de Caen, en un trío de flauta, viola y arpa.

Opcional, según el horario: Continúe en compañía del Marqués d’Oilliamson, propietario del Castillo de Fontaine-Henry, y descubra los tejados más altos de Francia, entre en las maderas del tejado y disfrute de la excepcional vista sobre el valle del Mue.

