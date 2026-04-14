Les Randos du Houlme – 5ème édition, Salle communale de Saint-André, Saint-André-de-Briouze

Les Randos du Houlme – 5ème édition Dimanche 10 mai, 07h30 Salle communale de Saint-André Orne

Déjeuner le midi sur réservation avant le 29/04 : entrée, grillé, fromage, dessert à 16€/pers, 8€/enfant 5-12 ans, gratuit -5 ans. Le matin, tripes 14€ ou viennoiseries/boisson chaude 4€. Paiement sur place chèque ou espèces.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T07:30:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T07:30:00+02:00 – 2026-05-10T14:00:00+02:00

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A 7h30, déjeuner aux tripes ou viennoiseries. 8h30, inscriptions. A 9h, départ randos : à pied 7 ou 13 km, en VTT 21 ou 28km, chevaux montés ou attelés 25 km. A 12h, repas uniquement sur réservation.