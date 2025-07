Les randos du parc Sarcy Sarcy

dimanche 27 juillet 2025.

Les randos du parc Sarcy

L’église Sarcy Marne

Début : 2025-07-27 09:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-27

Tout public

Le parcours emprunte le GR 142 et le GR de Pays de l’Ardre. Il passe par le cimetière italien au-dessus de Bligny. Parcours dans les vignes et cultures, et les villages de Bligny et Aubilly. C’est une randonnée de 12,5 kilomètres !

Adultes et enfants à partir de 10 ans habitués à marcher (180 mètres de dénivelé positif cumulé).

Chaussures et vêtements adaptés à la randonnée sur chemins parfois humides ; gourde d’eau.

IMPORTANT les chiens (même tenus en laisse) ne seront pas admis pour des questions d’assurance et de bonne gestion du groupe. .

L’église Sarcy 51170 Marne Grand Est +33 3 26 59 44 44

