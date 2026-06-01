Les randos du Saugeais Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont

Maisons-du-Bois-Lièvremont

Les randos du Saugeais

Stade Rue du Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Organisées par l’association Lièvremont en Selle.

Randonnées VTT-VTTAE de 16, 37 ou 47 km avec dénivelés positifs de 290, 790 et 970 mètres (départs entre 8h et 10h). Randonnées pédestres de 9 et 15 km (départ de 8h30 à 10h30). Repas à l’arrivée.

Tarifs VTT 10 à 17€ sans repas, 17 à 24€ avec repas. Tarifs pédestre 8 à 10€ sans repas, 15 à 17€ avec repas.

Inscriptions en ligne (-2€) ou sur place à partir de 7h30. .

Stade Rue du Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 46 47 67 lievremontenselle@gmail.com

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English : Les randos du Saugeais

L’événement Les randos du Saugeais Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS