Les randos du Saugeais Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont
Les randos du Saugeais Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont dimanche 28 juin 2026.
Maisons-du-Bois-Lièvremont
Les randos du Saugeais
Stade Rue du Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Organisées par l’association Lièvremont en Selle.
Randonnées VTT-VTTAE de 16, 37 ou 47 km avec dénivelés positifs de 290, 790 et 970 mètres (départs entre 8h et 10h). Randonnées pédestres de 9 et 15 km (départ de 8h30 à 10h30). Repas à l’arrivée.
Tarifs VTT 10 à 17€ sans repas, 17 à 24€ avec repas. Tarifs pédestre 8 à 10€ sans repas, 15 à 17€ avec repas.
Inscriptions en ligne (-2€) ou sur place à partir de 7h30. .
Stade Rue du Stade Maisons-du-Bois-Lièvremont 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 46 47 67 lievremontenselle@gmail.com
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English : Les randos du Saugeais
L’événement Les randos du Saugeais Maisons-du-Bois-Lièvremont a été mis à jour le 2026-06-06 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS