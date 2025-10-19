Les Randos du Souffle Cremps
Les Randos du Souffle Cremps dimanche 19 octobre 2025.
Les Randos du Souffle
Cremps Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 07:00:00
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
La 8ème édition des Randos du Souffle aura lieu sur la commune de Cremps, le dimanche 19 octobre.
Cette année, il y aura 4 parcours VTT , deux parcours pédestres.
La 8ème édition des Randos du Souffle aura lieu sur la commune de Cremps, le dimanche 19 octobre.
Cette année, il y aura 4 parcours VTT , deux parcours pédestres. .
Cremps 46230 Lot Occitanie +33 6 52 36 12 06 lesrandosdusouffle@gmail.com
English :
The 8th Randos du Souffle will take place in Cremps on Sunday October 19.
This year, there will be 4 mountain bike trails and two walking trails.
German :
Die 8. Ausgabe der Randos du Souffle findet am Sonntag, den 19. Oktober in der Gemeinde Cremps statt.
Dieses Jahr gibt es vier Mountainbike-Strecken und zwei Wanderstrecken.
Italiano :
L’8ª Randos du Souffle si svolgerà a Cremps domenica 19 ottobre.
Quest’anno ci saranno 4 percorsi per mountain bike e due percorsi a piedi.
Espanol :
La 8ª Randos du Souffle se celebrará en Cremps el domingo 19 de octubre.
Este año, habrá 4 rutas de bicicleta de montaña y dos rutas de senderismo.
L’événement Les Randos du Souffle Cremps a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Cahors Vallée du Lot