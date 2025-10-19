Les Randos du Souffle Cremps

Les Randos du Souffle Cremps dimanche 19 octobre 2025.

Les Randos du Souffle

Cremps Lot

Début : 2025-10-19 07:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La 8ème édition des Randos du Souffle aura lieu sur la commune de Cremps, le dimanche 19 octobre.

Cette année, il y aura 4 parcours VTT , deux parcours pédestres.

Cremps 46230 Lot Occitanie +33 6 52 36 12 06 lesrandosdusouffle@gmail.com

English :

The 8th Randos du Souffle will take place in Cremps on Sunday October 19.

This year, there will be 4 mountain bike trails and two walking trails.

German :

Die 8. Ausgabe der Randos du Souffle findet am Sonntag, den 19. Oktober in der Gemeinde Cremps statt.

Dieses Jahr gibt es vier Mountainbike-Strecken und zwei Wanderstrecken.

Italiano :

L’8ª Randos du Souffle si svolgerà a Cremps domenica 19 ottobre.

Quest’anno ci saranno 4 percorsi per mountain bike e due percorsi a piedi.

Espanol :

La 8ª Randos du Souffle se celebrará en Cremps el domingo 19 de octubre.

Este año, habrá 4 rutas de bicicleta de montaña y dos rutas de senderismo.

