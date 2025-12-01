LES RANDOS OENOLOGIQUES Montpeyroux
LES RANDOS OENOLOGIQUES Montpeyroux dimanche 11 janvier 2026.
Montpeyroux Hérault
Tarif : 30 – 30 – EUR
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Les Randos Œnologiques par Famille Vallat
Prenez un grand bol d’air et partez à la découverte de nos paysages et de nos vins lors des randonnées œnologiques Famille Vallat.
Un dimanche par mois, participez à une balade conviviale à travers les vignes et les terroirs, rythmée par des haltes gourmandes et des dégustations commentées. L’occasion idéale de lier plaisir de la marche et découverte de cuvées dans un cadre naturel unique
08 h 30 Petit déjeuner au caveau
09 h Départ sur un nouveau parcours offrant d’incroyables points de vue
En chemin pause au château d’Arboras apéritif avec planches de charcuterie accompagné de vins du domaine
13 h — visite de la cave
13 h 30 fin de la randonnée en clôturant cette matinée par un déjeuner toujours accompagné de vins .
Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie
