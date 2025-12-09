LES RANDOS OENOLOGIQUES Montpeyroux

LES RANDOS OENOLOGIQUES

301 Chemin de Saint-Étienne Montpeyroux Hérault

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15 2026-03-08 2026-04-12 2026-05-01

Les Randos Œnologiques par Famille Vallat

Prenez un grand bol d’air et partez à la découverte de nos paysages et de nos vins lors des randonnées œnologiques Famille Vallat.

Un dimanche par mois, participez à une balade conviviale à travers les vignes et les terroirs, rythmée par des haltes gourmandes et des dégustations commentées. L’occasion idéale de lier plaisir de la marche et découverte de cuvées dans un cadre naturel unique

08 h 30 Petit déjeuner au caveau

09 h Départ sur un nouveau parcours offrant d’incroyables points de vue

En chemin — pause au château d’Arboras apéritif avec planches de charcuterie accompagné de vins du domaine

13 h — visite de la cave

13 h 30 fin de la randonnée en clôturant cette matinée par un déjeuner toujours accompagnés de vins .

