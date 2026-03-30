LES RANDOS OENOLOGIQUES

301 Chemin Saint Etienne Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-01

Prenez un grand bol d’air et partez à la découverte de nos paysages et de nos vins lors des randonnées œnologiques Famille Vallat.

Un dimanche par mois, participez à une balade conviviale à travers les vignes et terroirs, rythmée par des haltes gourmandes et des dégustations commentées. L’occasion idéale de lier plaisir de la marche et découverte de cuvées dans un cadre naturel unique.

Les Randos Œnologiques par Famille Vallat

Prenez un grand bol d’air et partez à la découverte de nos paysages et de nos vins lors des randonnées œnologiques Famille Vallat.

Un dimanche par mois, participez à une balade conviviale à travers les vignes et terroirs, rythmée par des haltes gourmandes et des dégustations commentées. L’occasion idéale de lier plaisir de la marche et découverte de cuvées dans un cadre naturel unique

08h30 Petit déjeuner au caveau

09h Départ sur un nouveau parcours offrant d’incroyable points de vus

En chemin pause au château d’Arboras apéritif avec planches de charcuterie accompagnés de vins du domaine

13h visite de la cave

13h30 fin de la randonnée en cloturant cette matinée par un déjeuner toujours accompagnés de vins .

301 Chemin Saint Etienne Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

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English :

Take a breath of fresh air and discover our landscapes and wines on the Vallat Family ?nological walks.

One Sunday a month, take part in a convivial stroll through the vineyards and terroirs, punctuated by gourmet stops and commented tastings. The ideal opportunity to combine the pleasure of walking with the discovery of vintages in a unique natural setting.

L’événement LES RANDOS OENOLOGIQUES Montpeyroux a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT