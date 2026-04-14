LES RANDOS PÉYINORD MARTINIQUE « Le Robert Riviè Péyi », Le ROBERT, Le Robert

LES RANDOS PÉYINORD MARTINIQUE « Le Robert Riviè Péyi » Dimanche 19 avril, 07h30 Le ROBERT Martinique

Sur inscription. Tarif avec déjeuner : 49€ Adultes et 30€ enf (à partir de 10 ans) / ½ Journée : 20€ et 12€ enf – 10 ans. Pour plus d’infos : 0696 61 49 52 0596 58 69 98

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T13:30:00+02:00 – 2026-04-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-19T13:30:00+02:00 – 2026-04-19T21:30:00+02:00

Parcours : Terrain de football de Fds Nicholas, cascades de Fonds Nicholas, retour terrain de football de fds Nicholas

Circuit en boucle : niveau 2, Durée env. 3h30. Distance 8 km. Dénivelé positif Important

Difficultés : Ensoleillement-Sentier de forêt – traversée de gué. Passages réguliers dans l’eau à hauteur de 15 à 20 cm. Pierres de rivière glissantes.

Intérêt : Les cascades de Fonds Saint Nicolas – la forêt mésophile, sa flore, sa faune, historiques des sites traversés.

Équipements : Tenue de sport adaptées, sacs à dos, chapeau, 2l d’eau, aliment énergétiques (raisins, banane…. Médication appropriée, vêtements de rechange

Le ROBERT 97231 Le Robert 97231 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://kiwol.co/7tjco »}]

Rando nature, découverte des cascades de Fonds Nicholas