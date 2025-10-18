LES RANDOVALES Donneville
LES RANDOVALES Donneville samedi 18 octobre 2025.
LES RANDOVALES
ESPACE CABANAC Donneville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Les Randovales, festival des sports de nature, accueillent cette année le Canalathlon les 18 et 19 octobre prochains à Donneville !
Les Randovales reviennent et accueillent le Canalathlon !
Deux jours de sport et de fête les 18 et 19 octobre 2025 à Donneville (Espace Cabanac).
Au programme parcours sportifs, animations pour tous, et une mise à l’honneur du canal du Midi et du terroir du Lauragais.
Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis !
Infos et inscriptions sur SICOVAL.FR .
ESPACE CABANAC Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie
English :
This year, the Randovales nature sports festival will be hosting the Canalathlon on October 18 and 19 in Donneville!
German :
Les Randovales, das Festival der Natursportarten, ist dieses Jahr Gastgeber des Canalathlon am 18. und 19. Oktober in Donneville!
Italiano :
Quest’anno, il festival degli sport naturali di Randovales ospiterà il Canalathlon il 18 e 19 ottobre a Donneville!
Espanol :
Este año, el festival de deportes en la naturaleza de Randovales acogerá el Canalathlon los días 18 y 19 de octubre en Donneville
L’événement LES RANDOVALES Donneville a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE