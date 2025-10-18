LES RANDOVALES Donneville

LES RANDOVALES Donneville samedi 18 octobre 2025.

LES RANDOVALES

ESPACE CABANAC Donneville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Les Randovales, festival des sports de nature, accueillent cette année le Canalathlon les 18 et 19 octobre prochains à Donneville !

Les Randovales reviennent et accueillent le Canalathlon !

Deux jours de sport et de fête les 18 et 19 octobre 2025 à Donneville (Espace Cabanac).

Au programme parcours sportifs, animations pour tous, et une mise à l’honneur du canal du Midi et du terroir du Lauragais.

Un rendez-vous convivial à partager en famille ou entre amis !

Infos et inscriptions sur SICOVAL.FR .

ESPACE CABANAC Donneville 31450 Haute-Garonne Occitanie

English :

This year, the Randovales nature sports festival will be hosting the Canalathlon on October 18 and 19 in Donneville!

German :

Les Randovales, das Festival der Natursportarten, ist dieses Jahr Gastgeber des Canalathlon am 18. und 19. Oktober in Donneville!

Italiano :

Quest’anno, il festival degli sport naturali di Randovales ospiterà il Canalathlon il 18 e 19 ottobre a Donneville!

Espanol :

Este año, el festival de deportes en la naturaleza de Randovales acogerá el Canalathlon los días 18 y 19 de octubre en Donneville

L’événement LES RANDOVALES Donneville a été mis à jour le 2025-09-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE