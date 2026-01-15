Les rapaces de la haute vallée du Tarn LPO Aveyron Rivière-sur-Tarn
Samedi 20 juin
Les rapaces de la haute vallée du Tarn (Rivière-sur-Tarn 12)
Autour du Puech de Suège, nous vous ferons découvrir le Circaète Jean-le-Blanc en matinée.
Au cours de l’après midi, nous monterons au Piédestal pour observer les rapaces de haut.
Envoyer un SMS en premier contact.
> Jean-Luc Naudin 06 66 57 04 42
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Lieu du RDV communiqué à la réservation Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42
