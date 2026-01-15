Les rapaces de la haute vallée du Tarn LPO Aveyron

Lieu du RDV communiqué à la réservation Rivière-sur-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Samedi 20 juin

Les rapaces de la haute vallée du Tarn (Rivière-sur-Tarn 12)

Autour du Puech de Suège, nous vous ferons découvrir le Circaète Jean-le-Blanc en matinée.

Au cours de l’après midi, nous monterons au Piédestal pour observer les rapaces de haut.

Envoyer un SMS en premier contact.

> Jean-Luc Naudin 06 66 57 04 42

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Lieu du RDV communiqué à la réservation Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les rapaces de la haute vallée du Tarn LPO Aveyron Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)