Les rats à l’honneur au Musée des égouts à l’occasion de la journée mondiale des rats Musée des égouts de Paris Paris

Une nocturne pour explorer les ombres des égouts

Samedi 4 avril, le musée allonge ses horaires pour une nocturne spéciale dédiée aux rats et à leur royaume souterrain.

Trois créneaux pour plonger dans les galeries : 18h30, 19h30 et 20h. Ces visites thématiques vous emmènent sur les traces des rongeurs les plus célèbres de Paris, avec des anecdotes savoureuses sur leur rôle dans l’histoire des égouts et des éclairages scientifiques inattendus.

Pas besoin de bottes de caoutchouc pour cette aventure nocturne : les guides du musée révèlent les secrets des galeries où les rats règnent en maîtres, entre mythes urbains et réalité quotidienne des égoutiers.

Une conférence exceptionnelle avec une star de la science

Samedi 4 avril, de 17h00 à 18h30, cap sur la rencontre la plus attendue : « Le rat en ville, qui est-il ? » par Aude LalIs, enseignante-chercheuse en Biologie de l’Évolution, Biodiversité et Génétique animale au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris.

Loin des clichés, cette spécialiste décrypte la vie fascinante du rat urbain : son incroyable adaptabilité, sa place dans les écosystèmes citadins, ses stratégies de survie et même son génome qui réserve encore bien des surprises.

Dans le cadre unique du Musée des Égouts, cette conférence mêle science de pointe et contexte historique pour offrir un regard passionnant sur cet animal si mal compris.

Réservation Obligatoire pour cette rencontre exceptionnelle !

Pourquoi cette Journée mondiale des rats ?

Le 4 avril célèbre chaque année cet animal à la fois détesté et fascinant, compagnon involontaire de l’histoire humaine depuis des millénaires.

Le Musée des Égouts de Paris, temple du patrimoine industriel et lieu privilégié pour comprendre les entrailles de la capitale, est l’écrin parfait pour cette programmation osée et éducative. Une manière ludique de dépasser les idées reçues et de découvrir les rats sous un jour… presque flatteur !

Le 4 avril, à l’occasion de la Journée mondiale des rats, le Musée des Égouts de Paris sort les griffes (et les queues !) pour une programmation spéciale qui va faire couiner de plaisir les curieux. Nocturne exceptionnelle, visites thématiques et conférence unique avec une experte du Muséum national d’Histoire naturelle : voici de quoi célébrer nos voisins souterrains sous un angle inédit et scientifique.

Le samedi 04 avril 2026

de 17h00 à 21h00

gratuit sous condition

Merci de voir les condiations de gratuité : https://musee-egouts.paris.fr/venir/

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T20:00:00+02:00

fin : 2026-04-05T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-04T17:00:00+02:00_2026-04-04T21:00:00+02:00

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

https://musee-egouts.paris.fr/conference-gratuite-au-musee-tout-savoir-sur-les-toilettes/ +33158632784 musee-des-egouts@paris.fr



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