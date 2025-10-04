Les Ravioles Saint Jean fêtent leurs 90 ans Magasin Ravioles Saint Jean Romans-sur-Isère

2025-10-04 09:00:00

2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

Les ravioles Saint Jean fêtent leur anniversaire… et pas n’importe lequel: 90 ans !

Pour marquer l’événement, une journée exceptionnelle vous attend.

Magasin Ravioles Saint Jean
44 avenue des Allobroges
Romans-sur-Isère 26100
Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 4 75 05 83 86
contact@saint-jean.fr

English :

Les ravioles Saint Jean are celebrating their birthday… and not just any birthday: 90 years!

To mark the occasion, an exceptional day awaits you.

German :

Die Ravioles Saint Jean feiern ihren Geburtstag… und nicht irgendeinen: 90 Jahre!

Um dieses Ereignis zu feiern, erwartet Sie ein außergewöhnlicher Tag.

Italiano :

Les ravioles Saint Jean festeggiano il loro compleanno… e non un compleanno qualsiasi: 90 anni!

Per l’occasione, è prevista una giornata eccezionale.

Espanol :

Les ravioles Saint Jean celebran su cumpleaños… y no un cumpleaños cualquiera: ¡90 años!

Para celebrarlo, les espera una jornada excepcional.

