Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts bar La Cabane Blainville-sur-Mer

Informations pratiques

Blainville-sur-Mer

Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts

bar La Cabane Rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Du 1er au 5 juillet, Les Rayonnantes invitent à explorer le territoire autrement, à vélo, le temps de cinq jours mêlant balades champêtres, visites insolites et concerts en plein air. Cinq après-midi à vélo (sur réservation) et ✨ quatre soirées festives (ouvertes à tous) composent neuf rendez-vous à la carte, à travers Saint-Sauveur-Lendelin, Muneville-le-Bingard et Blainville-sur-Mer — chacun pouvant composer son propre menu d’étapes, avec possibilité de camping pour enchaîner plusieurs jours.

Inscription obligatoire (dans la limite des places disponibles). .

bar La Cabane Rue de la vieille digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 7 82 13 50 18 rayonnantes@mailo.com

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English : Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts

L’événement Les Rayonnantes boucle à vélo, visites et concerts Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Coutances Tourisme